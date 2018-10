Droner finder 40.000 græskar

Med droner, satellitter og markrobotter bliver landbruget stadigt mere effektivt.

Med ny teknologi har Nordeuropas største græskaravler på Fyn på sine marker fundet 40.000 græskar flere, end han vidste, han havde.

Ved hjælp af droner, kamera og billedanalyse har forskere fra Syddansk Universitet (SDU) optalt de omkring 400.000 orangerøde græskar, som pryder markerne på Gyldensteen Gods på Nordfyn.

Det er højsæson lige nu for salget af græskar, som så til gengæld falder drastisk i værdi efter halloween 31. oktober.

Derfor er det guld værd for græskaravler Frants Bernstorff-Gyldensteen at vide, at han roligt kan sælge de ekstra 40.000 græskar, som dronerne har vist, ligger derude.

- Vi har græskar på 70-80 hektar og ingen muligheder for at tælle dem ellers. Nu har vi kunnet planlægge salget meget bedre og opnå en økonomisk ekstragevinst, siger han.

Projektet er endnu et signal om den hast, hvormed det moderne landbrug bevæger sig mod brug af ny teknologi og automatisering.

- At tælle græskar med droner er ikke så svært, siger forsker i computervision, lektor Henrik Skov Midtiby fra SDU Dronecenter

- Andre ting er mere komplicerede og kræver, at droner, satellitter og markrobotter arbejder sammen, så man for eksempel kan så eller sprøjte markerne meget mere præcist.

Efter succesen med græskarrene har forskerne nu rettet øjnene mod andre afgrøder på Gyldensteen Gods. Til formålet har de modtaget knap 15 millioner kroner i udviklingsmidler fra Miljø- og Fødevareministeriet til at optimere udbyttet af løg og korn.

- Med stadigt større landbrug har landmanden ingen mulighed for at overskue væksten eller ukrudt og skadedyr på tæt hold. Men samtidig er hurtig indsats en stor fordel i bekæmpelse af skadedyr og ukrudt, siger Henrik Skov Midtiby.

En rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet viste i foråret, at landbruget kan opnå en gevinst på mellem 255 millioner og 1,2 milliarder kroner årligt ved at udnytte teknologier som droner og satellitfotos til præcisionslandbrug.

