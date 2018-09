Drop vinduespudsningen - det klarer robotten

Vi har robotter til at støvsuge, slå græs og nu også pudse vinduer. Branchen tvivler dog selv på robotterne.

Det er en besnærende tanke, at man kan overlade de kedelige ting i husholdningen til maskiner.

På Europas største messe for forbrugerteknologi, IFA, der afholdes i den tyske hovedstad, Berlin, i denne uge, vrimler det med teknologi, der skal gøre hverdagen lettere på hjemmefronten.

Her kan robotter overtage nogle af opgaverne.

Det kunne for eksempel være vinduespudsning, der for mange regnes som en af hjemmets øv-opgaver. Derfor har den kinesiske robotvirksomhed Ecovacs lavet en robot, der kan klare netop det.

- Det kan for eksempel være en hjælp for ældre mennesker, der har svært ved at stå på en stol, når de høje vinduer skal pudses, siger Andreas Wahlich, der er europæisk chef for Ecovacs Robotics.

Firmaets vinduespudserrobot, der for tiden præsenteres på IFA, findes allerede i danske butikker. Hvis man gerne vil overlade vinduespudsningen til en robot, skal man dog smide knap 3000 kroner - og så kan den endda kun klare ruder, der ikke er møgbeskidte.

- Men hvis ruden er ren, kan den holde dem rene, siger Andreas Wahlich, der er europæisk chef for Ecovacs, der også har en serie avancerede støvsugerrobotter.

- Det næste bliver robotter, der kan rense og køle luften. De finder selv ud af, hvor i boligen der er brug for dem, og så kører de derhen, fortæller Andreas Wahlich, der repræsenterer et af flere robotfirmaer på årets IFA-messe.

I den danske brancheforening for den slags, Applia, der organiserer størstedelen af hvidevarebranchen, tror direktør Henrik Egede dog ikke på, at vi står overfor et stort rykind af robotter i de danske hjem.

- Robotter er gode til simple ting. For eksempel at slå græs eller støvsuge. At lave en robot til mere komplicerede ting, som for eksempel at tømme en opvaskemaskine og stille tingene på plads, vil ikke være økonomisk interessant i forhold til private hjem, siger Henrik Egede.

Han tror dog, at man vil se flere robotter i for eksempel sundheds- og ældresektoren.

- Man kan godt forestille sig en slags kunstig eller ekstra arm, der kan hjælpe en ældre dame med svage muskler med at løfte tunge ting, siger Henrik Egede.

Han anser det for mere sandsynligt, at vi kommer til at hente hjemmehjælpen fra kunstig intelligens i kendte apparater som køleskabe, vaskemaskiner, komfurer og lignende.

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at se omkringfarende robotter i særlig stor stil, siger Henrik Egede.

