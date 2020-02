Stor nedskrivning på tog giver DSB milliardunderskud

På grund af nedskrivninger har DSB et milliardunderskud. Uden nedskrivningerne er der dog overskud.

Store nedskrivninger af DSB's fjern- og regionaltog giver i 2019 selskabet et underskud på 1,6 milliarder kroner.

Uden nedskrivningerne og andre poster af engangskarakter har DSB et overskud på 84 millioner kroner. Det fremgår af DSB's årsregnskab.

Togenes værdi vurderes på grundlag af den forventede fremtidige indtjening.

De vækstprognoser, der lå til grund for DSB's trafikkontrakt med staten, har dog ikke kunnet indfris. Der er derfor foretaget en revurdering af værdien af togene, der er nedskrevet med lidt over 1,5 milliarder kroner.

- Der er endvidere foretaget en vurdering af, hvor mange IC4-togsæt der er behov for frem til nye el-tog indfases.

- Dette har givet anledning til, at 11 IC4-togsæt er taget helt ud af drift og i konsekvens heraf nedskrevet med 151 millioner kroner, oplyser DSB.

Samlet set er DSB's fjern- og regionaltog således nedskrevet med knapt 1,7 milliarder kroner.

De 84 millioner kroner, som DSB har tjent korrigeret for de ekstraordinære forhold, svarer til cirka en tredjedel af overskuddet på 247 millioner kroner året før.

Det lavere resultat skyldes primært faldende passageromsætning, lavere trafikkontraktbetaling, øgede omkostninger til reservedele til de aldrende tog og stigende energipriser.

I forhold til passageromsætningen er den sidste år faldet med to procent til 112 millioner kroner.

Nedgangen skyldes en lavere gennemsnitspris på rejser over Storebælt, hvilket primært er drevet af et øget udbud af Orange- og Orange Fri-billetter.

Målet med de lavere priser er at styrke togets konkurrencekraft.

DSB har også et andet mål, der handler om at være CO2-neutral i 2030. For at nå dertil udskifter selskabet over de kommende år sin aldrende og dieseldrevne togflåde til fordel for en flåde af elektriske tog.

I årsregnskabet fortæller DSB, at indkøbene af de nye el-tog følger planen, og at selskabet er klar til at indsætte el-togene, i takt med at Banedanmark elektrificerer jernbanen.

Planen er, at de første el-lokomotiver kan sættes i drift fra næste år, og at de nye el-togsæt kan indsættes i passagerdrift fra 2024.

