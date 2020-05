Færre passagerer får DSB til at regne med milliardtab i 2020

Coronaudbruddet har betydet flere restriktioner for DSB, og det koster togselskabet en del penge i 2020.

Restriktioner som følge af coronaudbruddet koster DSB mange penge.

Lige nu estimeres der et underskud i 2020 på mindst en milliard kroner, oplyser DSB i sit regnskab for første kvartal.

Ud over en generelt lavere efterspørgsel har DSB under coronaudbruddet været påvirket af restriktionerne om afstand mellem personer.

Med restriktionerne bliver togenes kapacitet nemlig ikke fuldt udnyttet, og det betyder færre passagerer og dermed færre indtægter.

- Regeringen har påbegyndt en gradvis genåbning af Danmark.

- Det er imidlertid usikkert, hvor hurtigt og i hvilket omfang kunderne vender tilbage, skriver DSB i pressemeddelelsen.

Det statsejede togselskab bemærker, at situationen er uden fortilfælde, og at det derfor er vanskeligt at fastsætte forventningerne til resultatet for 2020.

- Omfanget af den negative påvirkning er usikker, ligesom det er meget vanskeligt at forudse påvirkningen af rejsetal og økonomi i de følgende år, skriver DSB.

/ritzau/