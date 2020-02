DSB vil holde fast i lavere billetpriser

Flere købte Orange-billetter hos DSB. Togselskabet har ingen ambitioner om at hæve billetpriserne igen.

Antallet af solgte orangebilletter er næsten fordoblet for DSB i 2019. Alligevel er passageromsætningen faldet med 112 millioner kroner i 2019.

Nedgangen skyldes en lavere gennemsnitspris på rejser over Storebælt, hvilket primært er drevet af et øget udbud af Orange- og Orange Fri-billetter.

Det er dog ikke et mål for DSB at hæve priserne igen.

- Vi er i sidste halvdel af 2019 lykkedes med at tage markedsandele på grund af orangebilletterne. Selv om vi sænker priserne på billetterne får vi så mange flere kunder ind, siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.

- Vi har ingen ambition om at skrue op for priserne, og vi vil blive ved med at have et stort udbud af orangebilletter, siger han.

DSB præsenterede i regnskabet et stort underskud på 1,6 milliarder. Det skyldes store nedskrivninger af DSB's fjern- og regionaltog. Da man indgik trafikkontrakten med staten var den baseret på en større passagervækst, og den kom ikke, forklarer direktøren.

- Man havde en forventning om, hvor mange flere passagerer, der ville komme i forbindelse med investeringer i jernbanen. Vores indtægter holdt op i mod værdien af aktiverne betyder, at vi var nødt til at lave den nedskrivning.

Nedskrivningen har dog ingen betydning for passagererne, slår direktøren fast.

/ritzau/