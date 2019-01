DSV byder 26,5 milliarder kroner for konkurrent

DSV vil købe schweiziske Panalpina for et stort milliardbeløb for at skabe "verdensførende" selskab.

Den danske transportkæmpe DSV har budt 26,5 milliarder kroner for konkurrenten Panalpina fra Schweiz. Det skrev Panalpina på sin hjemmeside onsdag morgen, og det er senere bekræftet af DSV.

DSV har længe haft en særdeles succesfuld strategi, hvor store konkurrenter bliver opkøbt og integreret i selskabet.

- En kombination af DSV og Panalpina vil skabe et af verdens førende transport- og logistikselskaber med et stort potentiale for vækst og værdiskabelse.

- En kombination skaber en unik mulighed for begge selskaber og deres respektive interessenter, heriblandt aktionærer, medarbejdere, kunder og leverandører, skriver DSV i en fondsbørsmeddelelse.

Buddet i lokal valuta lyder på fire milliarder schweiziske franc eller 170 franc per aktie. Det er lagt som en blanding af kontanter og aktier.

Panalpina har 14.000 ansatte og er til stede i 70 lande. I 2017 havde selskabet et driftsresultat (EBIT) på 103,3 millioner schweizerfranc.

Tirsdag kostede aktien i selskabet 137 schweizerfranc ved børslukketid, og budprisen på 170 schweizerfranc svarer dermed til betaling af en præmie på 24,1 procent.

Sidste år forsøgte DSV ad to omgange at købe konkurrenten Ceva Logistics - uden held.

- Panalpina har tidligere været på tale som opkøbsmål. Prisen kan se lidt dyr ud, når man kigger på Panalpinas evne til at tjene penge. Men noget af det, DSV gør bedst, er at få opkøb til at tjene penge.

- Opkøb er en helt integreret del af DSV's dna. Det er noget, de har gjort mange gange. De har sågar købt selskaber, der var større end dem selv, og har stadig fået integreret dem, siger DSV-analytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen.

Det seneste store opkøb fra DSV's hånd var amerikanske UTi i 2015 for ni milliarder kroner, men allerede i starten af 2018 var sammenlægningen så meget på plads, at DSV varslede, at man var klar til nye opkøb.

Det skete efter et årsregnskab for 2017, hvor omsætningen landede på 74,9 milliarder kroner, og nettoresultatet steg til tre milliarder kroner. Samtidig var antallet af ansatte steget til over 48.000.

- Efter at have lagt integrationen af UTi bag os kan vi nu koncentrere os om at udvikle DSV, og vi forventer op til 11 procent vækst i indtjeningen i 2018.

- Opkøb er stadig på dagsordenen, og vi vil fortsat være på udkig efter relevante muligheder, skrev DSV's administrerende direktør, Jens Bjørn Andersen, i en pressemeddelelse på det tidspunkt.

