DSV gennemfører milliardopkøb af konkurrent

Milliardopkøb af schweizisk konkurrent forventes at give DSV synergieffekter for 2,2 milliarder årligt.

En milliardhandel på transportområdet er mandag morgen som ventet faldet på plads. Den danske transportvirksomhed DSV har oplyst fondsbørsen, at den har gennemført overtagelsen af sin schweiziske konkurrent Panalpina.

Handlen har en værdi på 37 milliarder kroner med de nye IFRS-regnskabsregler og får en række konsekvenser for DSV. Selskabet skifter navn til DSV Panalpina, hvis en kommende generalforsamling accepterer det.

Samtidig er en del af prisen betalt i form af aktier i det nye DSV Panalpina.

Den tidligere storaktionær i Panalpina - Ernst Göhner Group - får 11 procent af aktierne i det nye selskab og bliver dermed den største aktionær i DSV Panalpina.

DSV skal nu i gang med at få flest mulige stordriftsfordele ud af sammenlægningen.

Det arbejde forventes at give maksimalt udbytte fra 2022, hvorfra DSV venter årlige synergieffekter for 2,2 milliarder kroner.

Fra 2021 forventer DSV, at sammenlægningen bidrager til at øge overskuddet i det samlede selskabet. Fra 2022 forventes overskudsgraden i det samlede selskab at være "løftet hen imod DSV-koncernens nuværende niveau."

DSV føjer med købet omkring 14.500 nye ansatte i 70 lande til sin flok.

Det nye selskab bliver en af verdens største transportvirksomheder med en proformaomsætning på 118 milliarder kroner og 60.000 medarbejdere i 90 lande.

- Det er med stor glæde, at vi byder Panalpinas kunder, medarbejdere og aktionærer velkommen i DSV, siger DSV-direktør Jens Bjørn Andersen.

- Sammen vil vores to virksomheder skabe endnu bedre resultater og endnu mere værdi for alle vores interessenter.

DSV har på grund af opkøbet af Panalpina ikke villet fortælle om sine forventningerne til fremtiden. I forbindelse med mandagens besked udskyder DSV også sit regnskab for tredje kvartal til 1. november.

