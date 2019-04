DSV opnår sammensmeltning med schweizisk konkurrent

Efter længere tids forhandling har logistikvirksomheden DSV overtalt Panalpina til en sammenlægning.

Den danske transport- og logistikvirksomhed DSV har overtalt sin schweiziske konkurrent Panalpina til at slå pjalterne sammen. DSV ender med at betale 30,5 milliarder kroner for Panalpina.

Det oplyser DSV i en meddelelse til fondsbørsen mandag morgen.

DSV har overtalt aktionærer, der ejer 69,9 procent af aktionerne i Panalpina, til milliardbuddet.

Med købet af schweizerne får DSV både navn og aktionærer med i købet. DSV vil i forbindelse med købet ændre navn til DSV Panalpina.

Samtidig bliver Ernst Göhner Group, der var storaktionær i Panalpina, den største aktionær i DSV.

/ritzau/