DSV trodser handelskrig og sender overskuddet op

Handelskrigen mellem Kina og USA har indtil videre ikke gjort den store forskel for transportselskabet DSV.

Trods handelskrigen mellem verdens to største økonomier har transportkæmpen DSV haft stor fremgang i 2018.

Selskabets omsætning er steget fire procent til 58,1 milliarder kroner i årets første ni måneder.

Samtidig er overskuddet vokset 37 procent til 3060 millioner kroner. Det oplyser DSV i sit regnskab, der er offentliggjort fredag morgen.

- Implementering af toldtariffer skaber fortsat usikker for transportsektoren, men vi har indtil nu kun set ubetydelig effekt på vores egen forretning, siger topchef Jens Bjørn Andersen i en kommentar.

Amerikanerne har lagt told på omkring halvdelen af de varer, som kineserne eksporterer til USA. Kina har svaret igen med et lignende tiltag over for amerikanerne.

DSV tjener penge på at sende varer for virksomheder på landevejene, til søs og i luften. Desuden driver DSV lagerhoteller for virksomheder.

I år er den største del af væksten kommet fra luft- og søfragt. Til gengæld har resultaterne været mere afdæmpede i DSV's oprindelige forretning inden for lastbiltransport, hvor markedet er præget af hård konkurrence.

- Vi har leveret et stærkt resultat for de første ni måneder af 2018, hvor vi har opnået vækst i omsætningen inden for alle forretningsområder samt fortsat forbedring af vores marginer, siger Jens Bjørn Andersen.

DSV startede som en sammenslutning af ti vognmænd i 1976 og er vokset massivt gennem årene - blandt andet efter en række store opkøb. I dag er selskabet til stede i mere end 80 lande på verdensplan.

Den seneste store handel var i 2016, hvor DSV købte det amerikanske selskab UTI Worldwide for 9,5 milliarder kroner.

For nylig forsøgte selskabet at købe den hollandske konkurrent Ceva i en milliardhandel.

Men efter at have fået en kurv ad to omgange måtte danskerne droppe planerne.

/ritzau/