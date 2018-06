Dyrere jeans og bourbon er kun seneste kapitel i lang toldstrid

EU og USA har forhandlet toldsatser og frihandel i årevis. Straftold øger frygt for eskalering af toldkrig.

Når en række amerikanske varer bliver dyrere at hente til EU fra fredag, så er det kun et kapitel i en længere historie om told på import af varer fra henholdsvis EU-landene og USA.

Det siger lektor Jens Ladefoged Mortensen fra institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

På mange måder har samhandlen over Atlanten været uden de store problemer, men det kan EU og USAs seneste tiltag med straftold ændre på, vurderer han.

- Frygten er, at det kan blive første bølge i en længere konflikt, hvor flere og flere varer bliver omfattet, siger han.

EU's straftold er modsvar på, at Donald Trump for nylig indførte told på europæisk stål og aluminium.

- Man skal huske på, at de gennemsnitlige toldsatser for transatlantisk handel er usædvanligt lave. Det ligger på omkring omkring tre procent. Det dækker over, at nogle produkter er højt toldbeskyttede, siger Jens Ladefoged Mortensen.

- Det har de sådan set altid været. Det var mange af de produkter, man forsøgte at få forhandlet i de såkaldte TTIP-forhandlinger, som skulle eliminere told mellem USA og Europa, siger han.

EU og USA forsøgte gennem flere år at få en frihandelsaftale på plads - og var efter sigende tæt på at nå i mål. Men forhandlingerne blev droppet, da Donald Trump blev præsident i USA.

Donald Trump har fremført, at USA har stort handelsunderskud over for Europa, og at EU har uretfærdigt høje toldsatser på amerikanske varer.

Om han har en pointe, siger Jens Ladefoged Mortensen:

- Det er fuldstændigt korrekt, at USA har underskud i forhold til Europa på handel med varer. Men han glemmer at tage tjenesteydelser med i betragtning. Hvis man gør, er det fin balance over Atlanten, siger han.

- Donald Trump glemmer også at sige, at USA har tilsvarende høje toldsatser på europæiske produkter. Man kan nævne biler, som man frygter, bliver næste del af den her konflikt. USA har fem procent told på europæiske biler, hvor vi har 15 procent.

- Men USA har til gengæld 15 procent på lastbiler og busser, hvor vi har fem procent. Så det er en del af en større virkelighed, hvor der er en balance.

Konsekvensen af EU's straftold bliver dyrere varer for de danske forbrugere, siger underdirektør i DI Peter Thagesen.

- En eskalerende handelskrig skader alle – både forbrugere, virksomheder og økonomien generelt.

- Hvor uheldigt det end er, så bakker dansk erhvervsliv imidlertid fuldt ud op om EU’s modsvar overfor USA, siger han:

- For os er det afgørende, at EU har trukket en klar streg i sandet, og klart tilkendegivet overfor USA, at deres straftold på stål og aluminium er uacceptabel.

/ritzau/