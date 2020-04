EasyJet venter milliardminus - har råd til 2020 uden flyvninger

EasyJet har skaffet 17 milliarder kroner i kassen, hvilket gør det muligt at klare sig i krisen.

Det britiske lavprisselskab EasyJet forventer et stort underskud som følge af coronavirusset.

Men samtidig har flyselskabet skaffet penge til at kunne klare sig gennem krisen - selv hvis flyene skal blive på jorden resten af året. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

EasyJet forventer i første halvdel af sit regnskabsår 2019/2020 et underskud på op mod 1750 millioner kroner.

EasyJet har via en række lån og salg af fly skaffet knap 17 milliarder kroner på det seneste og har samlet set 28 milliarder kroner i kassen.

Samtidig er alle omkostninger skåret ind til benet, og det har udskudt leveringen af 24 nye fly.

Derfor forventer selskabet at kunne klare sig gennem krisen, selv hvis flyene skulle blive stående på jorden de næste ni måneder.

Samtidig er omkring halvdelen af EasyJets fly ikke belånt, hvilket giver en mulighed for at skaffe ekstra penge, hvis krisen skulle vare ved længere.

EasyJet har sendt hovedparten af sine ansatte hjem. I Storbritannien får de hjemsendte ansatte dækket op mod 80 procent af deres løn som følge af en hjælpepakke, der er vedtaget i det britiske parlament.

Der er lignende hjælpepakker i de fleste øvrige lande, hvor EasyJet beskæftiger ansatte.

Hos Sydbank påpeger aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger luftfartsbranchen tæt, at EasyJet står langt stærkere til at klare sig bedre gennem krisen end de fleste af konkurrenterne.

- EasyJet står fantastisk i den her svære situation, og det viser, at flybranchen er delt op i et A-hold og et B-hold.

- A-holdet har haft orden i eget hus, har kunnet tjene penge gennem lang tid, har ikke haft ret meget gæld og har mange penge i kassen. Det gør det lettere at låne penge nu.

- Andre flyselskaber - som SAS og Norwegian - er afhængige af, at stater stiller lånegarantier for at kunne komme gennem krisen, siger Jacob Pedersen.

Det er et stort gætværk, hvornår flybranchen kan være tilbage til normalen, men Jacob Pedersen vurderer, at det har lange udsigter.

- Vi skal formentlig ind i 2021, og selv der kan man stille sig det spørgsmål, om det bliver normalt.

- Mange forretningsrejsende har fået øjnene op for, at man kan klare mange ting på videomøder, så det er ikke sikkert, at de vil flyve lige så meget i fremtiden, siger han.

