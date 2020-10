ECB fastholder massiv støtte til coronaramt økonomi

Den Europæiske Centralbank holder renten i eurozonen på rekordlavt niveau, men har ingen nye tiltag i posen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder sin massive støtte til økonomien i Europa bestående af rekordlave renter og gigantisk opkøbsprogram.

Det oplyser banken på bagkant af sit rentemøde i Frankfurt, der er blevet afholdt torsdag. Her er der ikke justeringer af bankens pengepolitik.

ECB fastholder dermed renten på minus 0,50 procent. Renten blev sat ned til det nuværende niveau i september sidste år. Renten har været negativ eller ligget på nul siden 2012.

ECB søsatte i begyndelsen af coronapandemien et nødprogram, hvor centralbanken opkøber obligationer for op til 10.000 milliarder kroner - eller hvad der cirka svarer til fem gange Danmarks bruttonationalprodukt (bnp).

Nødprogrammet løber i øjeblikket frem til juni 2021.

Forud for mødet havde økonomer spekuleret i, at ECB kunne skrue op for gassen på grund af de seneste ugers stigende smitte og skærpede restriktioner overalt i Europa.

Men indtil videre er der ikke skruet op for programmet. ECB varsler dog, at der kan komme yderligere lempelser til centralbankens næste rentemøde i december.

De milliardstore opkøb af obligationer presser renterne ned, hvilket skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud og sikre billigere lån for virksomheder og forbrugere.

Det kan for eksempel ske ved, at ECB køber statsobligationer fra banker, der dermed får penge i hånden, som kan lånes ud.

ECB er centralbank for landene i eurozonen, men ikke for Danmark.

Men da Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, er Nationalbanken nødt til at lægge sig tæt op ad ECB's rente.

I øjeblikket er renten i Danmark minus 0,60 procent - altså 0,10 procentpoint lavere end hos ECB.

/ritzau/