ECB holder som ventet renten i ro

Uden renteændringer fra ECB er der heller ikke udsigt til renteændringer herhjemme, siger cheføkonom.

Den Europæiske Centralbank fastholder som ventet sine renter uændret, skriver Ritzau Finans.

Blandt andet ligger indlånsrenten historisk lavt på minus 0,4 procent.

Det var ingen overraskelse, at ECB holder renten i ro, for banken har allerede lovet, at renten tidligst bliver sat op efter næste sommer.

Uden renteændringer fra ECB er der heller ikke udsigt til renteændringer herhjemme, hvor Nationalbankens politik er at fastholde kronekursen over for euro, påpeger cheføkonom Las Olsen i Danske Bank.

- Der har godt nok været tendens til en lidt svagere krone på det sidste, men det skal blive en del værre endnu, før det vil udløse en selvstændig dansk renteforhøjelse, og det regner vi ikke med at se, skriver han i en udtalelse.

/ritzau/