ECB sænker renten til minus 0,5 procent og starter opkøb

Den Europæiske Centralbank sætter gang i væksten med rentesænkning og opkøb for 20 milliarder euro om måneden.

Den Europæiske Centralbank, ECB, har som ventet torsdag præsenteret en pakke med rentesænkning og opkøb af obligationer, der skal hjælpen væksten på vej i eurozonen.

Banken sænker sin indlånsrente fra minus 0,4 procent til minus 0,5. Samtidig sættes der gang i et nyt program for opkøb af obligationer.

Programmet begynder 1. november, og der skal købes for 20 milliarder euro hver måned. Programmet for opkøb har ingen udløbsdato.

Den negative indlånsrente er den rente, som banker i eurozonen betaler for at have deres overskydende penge stående hos ECB.

Den har i sidste ende betydning for renterne på opsparinger og boliglån.

ECB har dog annonceret, at man laver et delt indskudsrente-system. Det vil tillade, at de kommercielle banker kan sætte nogle af deres likvider i ECB til en rente på nul procent.

Tiltaget er en kompensation, fordi bankerne vil få mere likviditet som følge af ECB's opkøb af obligationer.

En endnu lavere rente skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud - i håb om at sparke gang i økonomien.

Tiltaget er omdiskuteret, og flere regeringer har ifølge nyhedsbureauet Reuters advaret ECB mod at lempe pengepolitikken for meget.

Økonomer i Danmark heriblandt Allan Sørensen fra Dansk Industri har også noteret, at en lempelse nu kan blive et problem, hvis en økonomisk krise kommer, før pengepolitikken igen er strammet.

- Mario Draghi har efterhånden affyret den pengepolitiske bazooka mange gange. Vi er bekymrede for, om der er mere krudt tilbage, hvis vi for alvor får et tilbageslag, siger han i en analyse.

Ifølge Tore Stramer fra Dansk Erhverv kæmper centralbanken en kamp for at puste liv i europæisk økonomi, hvor politikerne burde træde til.

- ECB er simpelthen ved at have udspillet sine pengepolitiske muligheder, og dagens lempelser vil efter vores opfattelse kun i meget beskedent omfang understøtte vækst- og inflationsudsigterne.

- Men så længe der ikke kommer tilstrækkelig hjælp til økonomien fra finanspolitikken i euroområdet, så kan ECB ikke gøre meget andet end at fyre op under det begrænsede pengepolitiske arsenal, de har tilbage at gøre godt med.

I Danmark plejer Nationalbanken, der blandt andet har som opgave at holde kronekursen tæt på eurokursen, at følge trop på ECB's beslutninger.

Derfor kan der være lagt op til en lavere rente herhjemme. Renten i Danmark er aktuelt på minus 0,65 procent og er ikke blevet sænket siden 2015.

/ritzau/