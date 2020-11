Efter lokale smitteudbrud: Arbejdstagere skal bo hver for sig

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgivere så vidt muligt sørger for et værelse til hver enkelt ansat.

For at sænke risikoen for smittespredning blandt udenlandske arbejdstagere skal de så vidt muligt bo på enkeltværelser.

Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i retningslinjer fra slutningen af oktober. Det skriver Fagbladet 3F.

Retningslinjerne er henvendt til arbejdsgivere, der indkvarterer udenlandske arbejdere i Danmark.

Retningslinjerne er blevet aktualiseret af en række tilfælde, hvor der er udbredt smitte blandt udenlandske arbejdstagere, som har boet flere personer i samme rum.

Blandt andet har slagterier, minkindustrien og byggebranchen oplevet tilfælde, hvor der er opstået lokale smitteudbrud på grund af udenlandske arbejdere, der har boet tæt sammen.

For at undgå lignende tilfælde fremover skal arbejdsgivere altså sørge for, at de udenlandske arbejdstagere så vidt muligt bor hver for sig.

- Som udgangspunkt skal indkvartering af beboerne ske på eneværelser, med mindre der er tale om et par/en husstand.

- Dette skal bidrage til at forebygge smittespredning med ny coronavirus, står der i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

I retningslinjerne står der også, at der skal være mindst fire kvadratmeter til hver person på fællesarealer.

Der skal også indføres markeringer på gulvet, så de udenlandske arbejdstagere hele tiden kan holde "mindst en meters afstand".

Til DR siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at retningslinjerne er indført for at sikre bedre kontrol med smitte hos udenlandske arbejdere.

- Der skal være nogle ordentlige boligforhold, hvor man ikke sover for mange sammen i hvert rum.

- Der skal være ordentligt rengjort, man skal ikke deles for mange om det samme toilet og så videre.

- Og det er noget, vi nu pålægger arbejdsgiverne, siger ministeren til DR.

Han tilføjer, at regeringen meget gerne vil undgå at skulle lukke grænsen helt for vandrende arbejdstagere.

Retningslinjerne til arbejdsgiverne er ifølge ham sidste skridt, inden man kan blive nødt til at tage det værktøj i brug.

/ritzau/