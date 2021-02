Efter måneders fremgang falder beskæftigelsen

I december faldt antallet af lønmodtagere med 3000. Nedlukningen af landet kan have haft betydning.

I december er antallet af lønmodtagere faldet efter seks måneder med stigende beskæftigelse.

Sammenlignet med november var der i december 3000 færre lønmodtagere. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Faldet i beskæftigelsen skal ses i sammenhæng med, at myndighederne i løbet af december iværksatte en ny nedlukning af landet for at bremse spredningen af coronavirus.

/ritzau/