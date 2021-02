Efter måneders nedlukning ser forbrugere mere sort på økonomien

Forbrugertilliden er faldet i februar. Det skyldes et mere skeptisk syn på dansk økonomi nu og i fremtiden.

Forbrugerne er blevet en anelse mere skeptiske på Danmarks økonomiske situation under den nuværende nedlukning.

Det viser Danmarks Statistiks forbrugertillid, hvor 1000 danskere bliver spurgt om deres syn på egen og dansk økonomi.

Det giver et samlet tal, og i februar er forbrugertilliden faldet til minus 5,2.

Det er det laveste niveau under den nuværende nedlukning - men nogenlunde på niveau med gennemsnittet det sidste halvår.

Forbrugerne ser samlet set mere positivt på egen økonomi, men det trækker ned, at synet på Danmarks økonomi nu og i fremtiden er blevet mere skeptisk.

Paradokset skyldes ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, at mange danskere ikke selv mærker coronakrisen økonomisk.

- Det understreger billedet af, at mange danskere, der ikke er ramt direkte af krisen, faktisk oplever at få flere penge mellem hænderne som følge af nedlukningen.

- Samtidig stiger boligpriserne fortsat, hvilket både er med til at polstre folks privatøkonomi, og gøre dem mere trygge om deres egen økonomi, siger hun i en kommentar.

Hun vurderer samtidig, at folk ser for skeptisk på dansk økonomi, der sidste år led det største tilbageslag siden finanskrisen med et fald i bnp på 3,7.

Louise Aggerstrøm Hansen og Danske Bank forventer en bedre situation om et år.

- Vaccineudrulning og genåbning vil efter vores mening give et kraftigt boost til økonomien, når vi kommer længere ind i foråret - og i resten af 2021.

- Men der er ingen tvivl om, at der skal en genåbning til for for alvor at rykke ved det dystre billede af dansk økonomi nu og her, siger hun.

Danmarks Statistik har lavet statistik over forbrugertilliden siden 1974.

Bundrekorden var i december 1988, hvor den var på minus 22. I april var den på minus 11,9. Det er det hidtil laveste niveau under coronaudbruddet, men lidt højere end under finanskrisen i 2008-2009.

