Efterkommere af H.C. Ørsted vil anke navnestrid til Højesteret

Ørsted blev frifundet i navnestrid mod efterkommere af H.C. Ørsted i Sø- og Handelsretten i maj.

En række efterkommere af videnskabsmanden H.C. Ørsted har besluttet at anke sagen om navnestriden med energiselskabet Ørsted til Højesteret.

Det oplyser Søren Peter Ørsted, tiptipoldebarn til H.C. Ørsted, til Ritzau.

Ørsted blev frifundet i sagen i Sø- og Handelsretten 10. maj, hvor i alt syv efterkommere forsøgte at få energiselskabet til at droppe navnet.

Efterkommerne er utilfredse med, at de ikke blev spurgt, da Ørsted i 2017 skiftede navn fra Dong.

Ørsted tog navneforandring for at understrege selskabets fokus på grøn energi. Samtidig var der en uheldig betydning af navnet Dong på engelsk.

Søren Peter Ørsted har ikke yderligere kommentarer til anken. Han har tidligere kaldt navneskiftet ulovligt og smagløst.

- Når Dong på denne måde overtager vores slægtsnavn, og så ovenikøbet mener at gøre det som en anerkendelse af vores forfader H.C. Ørsted, har de gjort regning uden vært, har han tidligere skrevet i en mail om sagen.

Juridisk har striden handlet om, hvorvidt navneloven, der beskytter navne med under 2000 bærere, eller praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen om navne bestemmer.

Omkring 1200 personer bærer navnet Ørsted som enten mellem- eller efternavn, og hvis navneloven styrer, så må man ikke tage det.

Praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen har derimod talt for, at Ørsted gerne må bruge navnet.

I dommen fra maj skrev Sø- og Handelsretten, at spørgsmålet om berettigelsen af selskabsnavne og varemærke ikke skal afgøres udelukkende efter navneloven.

Retten bemærkede, at selskabet Ørsted med navnet henviser til "den for længst afdøde videnskabsmand" H.C. Ørsted, som er tæt knyttet til grundlaget for energiproduktion, hvilket er Ørsteds hovedforretningsområde.

H.C. Ørsted levede fra 1777 til 1851. Han opdagede blandt andet elektromagnetismen og aluminium og grundlagde det, der i dag er Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

/ritzau/