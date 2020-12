Ejere skyder 200 millioner i underskudsramte Lagkagehuset

Lagkagehuset har trods underskud stadig vækstambitioner. Nu skyder ejere flere penge i selskabet som en hjælp.

For at sikre at Lagkagehuset har nok penge til at fortsætte med at vokse, har selskabets ejere valgt at skyde 200 millioner kroner ekstra i bagerkæden.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Ifølge de to kapitalfonde Nordic Capital og L Catterton, der ejer Lagkagehuset, har coronapandemien sat selskabets indtjening under pres i det seneste år.

I forvejen har bundlinjen vist røde tal i flere år for Lagkagehuset. Senest blev der i 2019 tabt 70 millioner kroner.

På trods af vanskelighederne er der fortsat ambitioner om at vokse og etablere sig yderligere på flere markeder.

Og det skal kapitalindsprøjtningen hjælpe til med.

- Vi er helt utroligt glade for at have ejere, som i den grad tror på os, siger Jason Cotta, administrerende direktør i Lagkagehuset, i pressemeddelelsen.

- På trods af et svært år på grund af coronaen ser vi ud til at komme fornuftigt ud af det i forhold til situationen blandt vore konkurrenter og resten af detailhandlen.

- Med dette kapitalindskud kan vi fastholde vores vækstambitioner i Danmark, England og USA, siger Jason Cotta.

Ifølge seneste årsregnskab havde Lagkagehuset ved udgangen af sidste år i alt 114 butikker. De sikrede en samlet omsætning på cirka 1,2 milliarder kroner.

/ritzau/