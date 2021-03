Ejeren af Meny og Spar øger salg i coronaår - men taber penge

Salget i dagligvarebutikkerne hos Dagrofa er gået frem, mens salg til restauranter er faldet.

2020 var et godt år for supermarkederne, som har nydt godt af, at de fleste har brugt mere tid derhjemme.

Hos Dagrofa, der står bag Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, er salget i butikkerne steget ti procent i 2020.

Det viser årsregnskabet fra Dagrofa, der til gengæld er ramt af, at koncernen har solgt langt mindre til restauranter og kantiner.

Dagrofa sætter ikke kroner og øre på, hvordan salg fordeler sig i selskabets forskellige selskaber, men samlet er selskabets salg steget med 275 millioner kroner til 17,4 milliarder kroner sidste år.

- Det har været et godt år i vores butikker, hvor vi i vores butikker har været begunstiget af, at flere har været hjemme og ikke har spist så meget på restauranter. Det har man kunnet mærke i butikkerne, siger administrerende direktør Tomas Pietrangeli.

Dagrofa-koncernen har over 500 butikker i landet og er den første af de store dagligvarekoncerner i Danmark til at komme med årsregnskab for 2020.

Ifølge Tomas Pietrangeli er Dagrofa vokset mere end markedet, der samlet er gået frem med otte procent.

Trods fremgangen i salget i butikkerne fik Dagrofa underskud i 2020, hvilket er ottende år i træk.

2020 viser et underskud på 96 millioner kroner. Det er dog bedste resultat i otte år.

Resultatet er trukket ned af forretningsdelen Dagrofa Foodservice, der sælger til blandt andet restauranter, kantiner, hoteller og har været ramt af restriktionerne.

- Vi har ikke kunnet se bort fra, at nedlukning af hoteller og restauranter har betydet, at vores omsætning er faldet, men vi har en klar forventning om at kunne komme tilbage, siger Tomas Pietrangeli.

Han forventer, at Dagrofa i 2021 vil kunne levere overskud. Det vil være i tråd med en plan, der blev lagt i 2018, hvor målet var overskud i år.

/ritzau/