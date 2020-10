Eksempler på angreb på HR-afdelinger

* I sommeren 2019 modtog flere organisationer i Tyskland en jobansøgning fra Lena Kretschmer. Der var vedhæftet et CV til den korte velformulerede ansøgning.

Hvis man klikkede på CV'et blev en række filer i ens system slettet, hvorefter der kom en besked frem på computeren, hvori bagmændene forlangte en løsesum for at gøre data tilgængelig igen

* I 2019 modtog flere virksomheder i USA en mail med beskeden: "Hej, jeg har tjekket jeres hjemmeside, og jeg er interesseret i et job. Venligst se mit vedhæftede CV."

Flere virksomheder blev på den måde inficeret med malwaren Quasar RAT.

* I 2015 modtog Bangladeshs centralbank en falsk jobansøgning fra en mand ved navn Rasel Ahlam. Medarbejdere i centralbanken klikkede på vedhæftningen i ansøgningen, og hackerne kom ind i bankens systemer.

Efter at have været i bankens systemer i måneder formåede hackerne at stjæle 81 millioner amerikanske dollar.

Kilde: CFCS.

/ritzau/