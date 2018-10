Eksperter: Danske Banks bestyrelse har svigtet

Danske Banks bestyrelse får kritik for ikke at have gjort sit forarbejde ordentligt, skriver flere aviser.

Danske Banks bestyrelse med formand Ole Andersen i spidsen har ikke været sin opgave voksen.

Sådan lyder det fra en række eksperter, efter at Finanstilsynet onsdag afviste Jacob Aarup-Andersen som Danske Banks nye topchef.

- Bestyrelsen har underkendt, hvor store problemerne var, og man kan ikke komme uden om, at det er en ærgerlig situation for Ole Andersen.

- Der er et meget stort pres på, at han og bestyrelsen finder en egnet kandidat meget hurtigt, siger Winni Johansen, der er professor på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet, til Jyllands-Posten.

Danske Bank skal finde en ny topchef, efter at Thomas Borgen opsagde sin stilling som følge af den omfattende hvidvasksag.

Onsdag fortalte Danske Bank, at mens bestyrelsen enstemmigt bakkede op om den 40-årige Jacob Aarup-Andersen som ny administrerende direktør, havde Finanstilsynet betænkeligheder ved, om han har nok erfaring.

Afvisningen er ifølge flere eksperter højst usædvanlig.

Ole Risager, der er professor ved Copenhagen Business School, mener, at Dansk Banks bestyrelse har udvist dårlig dømmekraft ved at pege på Jacob Aarup-Andersen.

- Bestyrelsen har ganske enkelt ikke gjort arbejdet godt nok.

- Det er ikke hver dag, at Finanstilsynet siger nej til en kandidat, så der er vigtige forhold vedrørende kandidaten, som bestyrelsen ikke har undersøgt tilstrækkeligt, siger han til Berlingske.

Også i Politiken retter eksperter kritik mod bestyrelsen.

- Det er uheldigt og ubehageligt for Danske Bank, at deres kandidat bliver vraget, fordi de åbenbart ikke forstår den myndighed, som de skal samarbejde med, siger juraprofessor Jesper Lau Hansen fra Københavns Universitet til Politiken.

- Det skaber under alle omstændigheder tvivl om ledelsen af Danmarks største bank, fordi den nu igen skal finde en helt ny kandidat, tilføjer han.

