Eksport til Kina hælder penge i kassen hos Danfoss

Millionerne ruller ind hos Danfoss, der har skruet op for overskud og omsætning i årets første halvår.

En stærk efterspørgsel fra Kina har hjulpet godt til at fylde i kassen hos Danfoss, der kan præsentere fremgang i både omsætning og overskud i selskabets halvårsregnskab.

Derudover jubler direktør Kim Fausing i en pressemeddelelse over selskabets fremtidsudsigter.

- Vores løsninger er relevante i forhold til en række stærke globale megatrends som urbanisering og bekæmpelse af klimaforandringer, der driver en stigende efterspørgsel på energieffektivitet og smartere digitale løsninger, siger han i en skriftlig kommentar.

- Omlægningen af den globale energiforsyning til mere grøn energi driver en anden trend imod elektrificering. Her kan vi også se, at vores kunder kigger mod Danfoss som en teknologipartner, der matcher deres fremtidige behov

Danfoss noterer i sit regnskab, at Asien er den region, som bidrager mest til selskabets stigende vækst.

- Vi har haft et rigtig godt første halvår. Vi høster frugten af vores målrettede arbejde med vækstinitiativer, hvor vi investerer i innovation og satser på at udvikle salget i lande med højt potentiale, som for eksempel Kina, siger Kim Fausing.

I tørre tal er omsætningen steget med fire procent, mens overskuddet før skat er vokset med en fjerdedel. I alt har Danfoss tjent tæt på 1,9 milliarder kroner i årets første seks måneder.

/ritzau/