Eksporten viser fremgang trods nedlukninger i udlandet

Eksporten stiger for anden måned i træk, men er gået ned det seneste år med coronaudbrud og restriktioner.

Eksporten steg en anelse i februar, hvilket var trukket op af højere salg til Kina og USA.

Eksporten af varer og tjenester steg helt præcist med 0,9 procent fra januar, så der samlet blev eksporteret for 109,9 milliarder kroner. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene for eksporten er et blandt mange økonomiske nøgletal, som bliver fulgt tæt af økonomer og politikere for at måle temperaturen i dansk økonomi.

Hos Arbejdernes Landsbank betegner cheføkonom Jeppe Juul Borre tallene som positive set i lyset af situationen.

- Eksporten er kommet rigtig flot ud af starthullerne i 2021 og tilmed i en periode præget af smitte og delvise nedlukninger i mange af vores handelslande.

- Det her er et rigtig fint afsæt til en nu endnu lysere tid i vente med foråret, genåbninger og vaccineudrulning, hvilket vil give yderligere medvind til samhandlen og dansk eksport, siger han i en kommentar.

Det er anden måned i træk med en fremgang i eksporten, men det er ikke nok til at dæmme op for, at eksporten samlet set har været hårdt ramt af corona.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri peger på, at eksporten det seneste år med nedlukninger og restriktioner er faldet med 117 milliarder kroner.

Det er især eksporten af tjenester - blandt andet flyselskaber og rejsebureauer - der er ramt.

- Coronakrisen har især været hård ved tjenesteeksporten, som er reduceret med lidt over 14 procent, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Vareeksporten er kommet bedre igennem coronakrisen. Det skyldes ikke mindst vores store eksport af medicin som er steget.

- Den seneste runde nedlukninger er også styret uden om industri og byggeri, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/