Ekstra Bladet støtter amerikanske mediers forsvar mod Trump

Ekstra Bladet vil bringe amerikansk avisleder i forsvar for pressefrihed, som også er under pres herhjemme.

USA's præsident, Donald Trump, udtaler sig konsekvent aggressivt og negativt om de amerikanske medier. Han har kaldt dem fjender af folket, ulækre og løgnagtige. Det har fået over 100 aviser i USA til at gå sammen i et forsvar.

Det sker torsdag, hvor aviserne vil bringe en fælles leder, der vil være et forsvar for den frie presse. Og hvis det er muligt, vil Ekstra Bladet bringe samme leder torsdag.

- Donald Trump har ved at råbe "fake news", hver gang der bliver fremlagt dokumentation, skabt et univers, hvor hele pressens troværdighed og uafhængighed er sat på spil.

- Derfor er det enormt vigtigt, at pressen over hele verden lytter til de amerikanske medier og bakker dem op. For der er tendenser til, at andre udnytter den bølge, der bliver skabt i USA, siger ansvarshavende chefredaktør ved Ekstra Bladet Poul Madsen.

Han oplever, at den frie presse også er under angreb i Danmark.

- Jeg synes, at tendensen er stigende. Vi er ikke i Trumpske dimensioner, men vi har et ekko. Man mærker et tydeligt forsøg på at mistænkeliggøre medier, der stiller sig kritisk til det politiske system, siger Poul Madsen.

Han nævner et forslag om, at medier, der bliver dømt for rufferi, skal kunne fratages mediestøtte.

- Det er et forsøg på at lukke munden på os og få os til ikke at lave den kritiske journalistik, der er nødvendig. Vi skal være opmærksom på de små skridt, der bliver taget den forkerte vej.

- For det går den forkerte vej, og det har det gjort i en stykke tid, fordi man ikke vil acceptere den kritik, som pressen skal udøve over for magthaverne, siger Poul Madsen.

Ekstra Bladet har ikke haft kontakt til andre medier for at koordinere kampen for pressefriheden.

Nordjyske Mediers chefredaktør, Lars Jespersen, skriver til Ritzau, at man ikke vil bringe lederen i de amerikanske aviser.

Ritzau har kontaktet chefredaktørerne ved Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske, Information, Kristeligt Dagblad, Jysk Fynske Medier, Weekendavisen og B.T. uden at få svar.

/ritzau/