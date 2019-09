Ekstra krav om sikkerhed ved netkøb bliver skudt 18 måneder

Efter opråb fra danske netbutikker tillader Finanstilsynet en overgangsperiode på 18 måneder til nye regler.

Finanstilsynet giver de danske netbutikker en overgangsperiode på 18 måneder til at leve op til nye EU-regler om sikkerhed ved køb på nettet.

Forlængelsen skal sikre, at overgangen ikke skaber forstyrrelser for de danske netbutikker.

Det oplyser Finanstilsynet på sin hjemmeside.

Reglerne stod til at træde i kraft 14. september og ville betyde, at forbrugerne i højere grad end tidligere ville blive bedt om at indtaste en sms-engangskode, når de køber på nettet.

Men mange netbutikker har ikke været klar til ændringerne, og Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) har for nylig opfordret til en udskydelse.

