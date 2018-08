Ellemann udelukker ikke økonomisk hjælp til landmænd

Der vil være landmænd, der går konkurs som konsekvens af tørken, forudser Landbrug & Fødevarer.

Landbruget er et stolt erhverv, der helst vil klare sig selv.

Det er det indtryk, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tager af sted med fra et møde med Landbrug Fødevarer i brancheorganisationens hovedkvarter Axelborg torsdag.

Dagsordenen for mødet var alvorlig: Landbruget står til at miste 6,4 milliarder kroner på grund af tørken, der er den værste i 100 år.

Og nogle landmænd vil helt sikkert gå konkurs som konsekvens, lyder forudsigelsen fra Landbrug Fødevarers formand, Martin Merrild. Spørgsmålet er hvor mange.

Men indtil videre har landbruget ikke bedt om økonomisk hjælp fra statskassen. Erhvervet har bedt om - og det har ministeren imødekommet - at få lempet nogle regler for blandt andet efterafgrøder.

- Det, som jeg er imponeret over, er, at man fra landbrugets side har en kolossal stolthed og siger, at man gerne vil have mulighed for at klare sig selv, siger Ellemann-Jensen.

- Men derfor kan vi godt komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at se på økonomien. Det er jeg klar til at gøre, når vi kommer dertil.

- Men jeg synes, at det vil være usagligt at begynde at tale økonomi, inden vi har det fulde overblik, siger ministeren.

/ritzau/