En givtig branche i vækst

* Udbyderne af hurtige og korte forbrugslån beskyldes for at tage høje renter fra lånerne. Et kig i deres regnskaber viser da også, at de ikke har problemer med at tjene penge.

* En opgørelse fra 2017 blandt syv af de største i branchen viste, at de alle havde overskud på tocifrede millionbeløb - og flere af dem langt højere.

* Samtidig er der vækst i branchen. I 2018 blev der udstedt 358.000 lån i branchen - 78 procent flere end året før.

* Otte udvalgte udbydere - der står bag varemærker som Vivus, Lånlet, Ferratum og Kronelån - havde desuden sidste år en vækst på 58 procent i bruttofortjenesten.

* Der var åbne lån for 822 millioner kroner ved årsskiftet - 59 procent mere end et år forinden.

Kilder: Børsen, Digitale Långivere, tv2.dk, Ritzau.

/ritzau/