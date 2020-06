En stor del af danskerne vil bruge feriepenge på forbrug

Danskerne vil bruge ganske mange milliarder, når deres indefrosne feriepenge udbetales, viser måling.

Et ekstra restaurantbesøg, nogle gode flasker vin eller nyt tøj.

Mange milliarder vil formentlig blive spenderet, når danske lønmodtagere får nogle af deres indefrosne feriepenge udbetalt senere på året.

Det viser en ny måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

57 procent svarer, at de agter at takke ja til tilbuddet om at få udbetalt feriepengene, mens 27 procent er i tvivl. 15 procent vil slet ikke have pengene udbetalt.

Hos de personer, som tager imod pengene eller er i tvivl, svarer knap halvdelen - 48 procent - at de vil bruge størstedelen på forbrug i Danmark, mens tre procent vil bruge dem i udlandet.

25 procent er i tvivl om, hvad pengene skal gå til. 23 procent regner med at sætte pengene ind på opsparingen.

Ifølge forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen er det overraskende mange, som ventes at bruge pengene.

- Det ser rigtig lovende ud, hvis det handler om, at pengene skal ud at stimulere økonomien. Der skal nok blive brugt en del penge, og det kommer til at holde hånden under arbejdspladser, siger Ann Lehmann Erichsen.

- Ingen har troet på, at alt vil blive brugt, men det her skal nok blive en rigtig stor succes. Mange vil sige ja tak til pengene, og man kan gøre mange ting, når man får så mange penge på én gang, siger hun.

60 procent af pengene blev brugt, da det såkaldte SP-bidrag blev udbetalt i 2009, fortæller hun. 40 procent blev altså dengang sparet op.

Feriepengene svarer samlet til en udbetaling på omkring 60 milliarder kroner.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, forventer, at feriepengene vil gå til at forsøde tilværelsen.

- Jeg tror, mange af pengene vil blive brugt til fornøjelser som restaurantbesøg, en ekstra flaske god rødvin eller en tur i Tivoli, fordi det er sådan en forsødelse af tilværelsen at få de her penge, siger hun.

Danske lønmodtagere får senest udbetalt de tre ugers feriepenge i oktober. Det er også en mulighed at vente indtil pensionen med at få dem sat ind på kontoen.

De indefrosne feriepenge er et resultat af den nye ferielov, der blev gennemført i 2019. Den vendte optjeningen af feriepenge om, og dermed stod danskerne til at få et års "ekstra" feriepenge udbetalt.

Udbetalingen ville dog først ske, når man forlod arbejdsmarkedet.

Håbet er nu fra Christiansborg, at pengene bliver brugt. Det skal hjælpe økonomien, som lider under coronakrisen.

1011 danskere er blevet spurgt i Voxmeter-undersøgelsen, som blev foretaget, inden at Udenrigsministeriet meldte ud, at danskere fra 27. juni ikke længere frarådes at rejse rundt i størstedelen af Europa.

/ritzau/