En stor erhvervsmand og iværksætter

* Erhvervsminister Simon Kollerup (S):

- Det er en stærk jyde med rødder i Thy og en stor erhvervsmand, som er gået bort. Lars Larsen blev folkeeje og satte sit tydelige præg på dansk erhvervsliv. Jeg sender min varmeste tanker til familien og hans mange medarbejdere - ikke bare i Danmark, men verden over

* Administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen:

- Lars Larsen var en fantastisk erhvervsmand og et meget generøst menneske, som var sprudlende og fuld af ideer. Han var en af de bedste repræsentanter for dansk erhvervsliv gennem historien. Det er et kæmpe tab for erhvervslivet og for Danmark, at han er gået bort.

* Administrerende direktør i COWI Lars Peter Søbye:

- Danmark har mistet en enestående iværksætter, farverig personlighed og ambassadør for godt dansk købmandskab i verden. Med fødderne solidt plantet i den jyske muld, var han en 100% autentisk leder.

Kilde: Twitter

/ritzau/