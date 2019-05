Endnu en hjemsendes fra Kemp & Lauritzen i mulig svindelsag

I alt er 13 medarbejdere nu suspenderet i sag om formodet svindel med køb af mobiler og tablets.

Endnu en medarbejder hos Kemp Lauritzen er blevet midlertidigt suspenderet i en sag om formodet svindel med køb af mobiler og tablets for 175.000 kroner.

Det oplyser virksomheden, der blandt andet udfører elektrikerarbejde, vvs og arbejde med ventilation, i en pressemeddelelse.

Fredag kom det frem, at fire ansatte var blevet sendt hjem fra Kemp Lauritzen. Desuden er otte suspenderet fra Bygningsstyrelsen. Dermed er i alt 13 medarbejdere nu suspenderet i sagen.

Bygningsstyrelsen har en serviceaftale med Kemp Lauritzen om blandt andet el- og vvs-arbejde.

Under den kontrakt er der købt mobiler og tablets, som er blevet faktureret hos Bygningsstyrelsen - forklædt som andre varer. Købene er sket over en periode på fire år.

I meddelelsen mandag understreger Kemp Lauritzen, at den nye suspendering ikke skyldes, at der er en ny udvikling i sagen.

- Baggrunden er alene, at Kromann Reumert, som forestår den eksterne advokatundersøgelse, i deres indledende arbejde har ønsket, at undersøgelsen omfatter "hele kommandovejen" og derfor også har ønsket at tale med chefen for den forretningsenhed i virksomheden, som undersøgelsen vedrører.

- Ledelsen har derfor fundet det mest korrekt, at den pågældende medarbejder gennem en midlertidig suspension, beskyttes og sidestilles med de øvrige.

Det var Kemp Lauritzen, som opdagede købene i sine løbende kontroller, fortalte direktør Peter Kaas Hammer fredag.

- Der er købt nogle ting ind, som ikke stemmer overens med den ydelse, vi leverer til Bygningsstyrelsen, og der er ikke en god forklaring på det, sagde han.

Han fortalte, at det tydede på et samarbejde mellem de fire ansatte hos Kemp Lauritzen, som blev suspenderet fredag, og de otte hos styrelsen.

Suspenderingen af de ansatte i Kemp Lauritzen sker, mens eksterne revisorer og advokater vurderer sagen for selskabets ledelse.

Kemp Lauritzen forventer, at resultatet af de igangværende undersøgelser hos henholdsvis Kromann Reumert og Deloitte kan være afsluttet inden for de kommende tre uger.

/ritzau/