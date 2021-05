Endnu intet kompromis mellem sygeplejersker og arbejdsgivere

Efter endnu ti timers forhandlinger går sygeplejerskerne og arbejdsgivere fra hinanden uden en aftale i hus.

En mulig strejke blandt sygeplejersker er endnu ikke blevet afblæst, efter at Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening igen er gået fra forhandlingsbordet uden en aftale.

Efter ti timers forhandlinger onsdag har parterne endnu ikke fundet fodslag.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse.

Formand for Danske Sygeplejeråd Grete Christensen vil ikke ud med forhandlingernes præcise indhold, men understreger, at det er svære forhandlinger.

- Jeg kan sige, at der er svære forhandlinger, som tager lang tid. Men vi holder fast i, at vi forsøger at opnå en aftale, før tiden løber ud, siger hun i pressemeddelelsen.

En strejke kan 21. maj bryde ud blandt landets sygeplejersker, der har stemt nej til en ny overenskomst.

Omkring 5350 sygeplejersker er udvalgt til strejke, hvis arbejdsgiverne og sygeplejerskerne ikke når til enighed i Forligsinstitutionen.

Strejken kan dog blive udsat to gange med to uger, da der er blevet taget højde for, at der kan blive brug for flere møder.

Forhandlingerne bliver genoptaget mandag.

/ritzau/