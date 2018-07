Energiselskaber betaler millionbøder efter uoplyst fusion

Energiselskaberne Seas-NVE og Syd Energi overtog et tredje selskab sammen, men undlod at varsle myndighederne.

Energiselskaberne Seas-NVE og Syd Energi (SE) har fået hver en bøde på fire millioner kroner. De to selskaber undlod at anmelde en fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

I 2012 overtog energiselskaberne sammen selskabet ChoosEV. Selskabet leverer ladeløsninger til elbiler og skiftede kort efter navn til Clever.

De to selskaber henvendte sig selv til myndighederne om sagen og har betalt bøderne.

Ifølge direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald skulle de to selskaber have anmeldt overtagelsen.

- Det er afgørende for en effektiv fusionskontrol, at vi får mulighed for at kontrollere større fusioner, før de gennemføres.

- Når en fusion ikke anmeldes, som den skal, er det alvorligt, fordi både erhvervsliv og forbrugere kan lide skade, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge styrelsen tager bødernes størrelse hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og energiselskabernes omsætning.

Det er dog en formildende omstændighed, at de to energiselskaber selv gik til myndighederne i februar 2017. Her erkendte de overtrædelsen.

Herefter modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en forenklet anmeldelse af fusionen den 14. august 2017. Den blev godkendt uden indgreb den 23. august 2017. Syd Energi har siden solgt hele sin ejerandel i Clever.

Seas-NVE beklager fejlen, som ifølge selskabet skyldes en ekstern rådgiver.

Det siger stabsdirektør i Seas-NVE Jesper Lange.

- Vi benyttede en ekstern juridisk rådgiver i forbindelse med både etablering og ændringer i ejerforholdet af Clever i 2012.

- Denne rådgiver har påtaget sig det fulde ansvar for fejlen og afholder derfor alle omkostninger i forbindelse med sagen, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/