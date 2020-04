Erhvervskvinde fra Løvens Hule har fremgang i sit eget firma

Freeway-koncernen, som Mia Wagner fra tv-programmet Løvens Hule er direktør for, havde fremgang i 2019.

2019 bød på en lille fremgang for Freeway-koncernen, der har erhvervskvinden Mia Wagner i spidsen.

Koncernen består af omkring 30 forskellige virksomheder - herunder dating.dk, lejebolig.dk og avisen.dk.

Freeway kommer ud af 2019 med et overskud på 7,1 million kroner, hvilket er en stigning fra 6,8 millioner kroner i 2018.

- Vi er tilfredse med årets resultat. Freeway har igennem mere end 20 år investeret i iværksætteri og bygget egne virksomheder, og vi er repræsenteret i et bredt udsnit af markeder.

- Vi er stolte af fortsat at have en bred pallette af bæredygtige virksomheder, siger Mia Wagner i en pressemeddelelse.

Mia Wagner er især kendt fra DR-programmet "Løvens Hule", hvor håbefulde iværksættere forsøger at skaffe penge til deres virksomheder blandt et panel af erhvervsfolk.

Resultatet for 2019 er påvirket negativt af en nedskrivninger og eftergivelse af gæld og tilgodehavender på i alt 4,8 millioner kroner.

Freeway oplyser ikke, hvilke virksomheder i koncernen der er nedskrevet eller har fået eftergivet gæld.

Mia Wagner nævner, at Freeway-koncernen i det kommende år blandt andet vil satse på at udvikle virksomheden SalesStyling, som hun har købt en del af i Løvens Hule. Det er en virksomhed, som indretter boliger, der skal sælges.

Freeway-koncernen har besluttet at trække 3,7 millioner kroner af årets resultat ud til udbytte ejerne, som er Mia Wagners bror og far.

Mia Wagner siger, at man har valgt ikke at trække flere penge ud, fordi der skal investeres penge i at få koncernens virksomheder til at vokse.

/ritzau/