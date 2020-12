Erhvervsliv vil have hurtig hjælp: Coronatiltag slår hårdt

Blandt andet barer og restauranter skal fra onsdag holde lukket. Branchen vil hurtigt have kompensation.

Der er brug for en hurtig kompensation til de erhverv, der fra onsdag igen må lukke for at bremse den stigende coronasmitte.

Sådan er meldingen fra flere aktører, efter at der mandag er offentliggjort nye tiltag i 38 kommuner. Det er blandt andet barer, restauranter og biografer, der fra onsdag skal holde lukket frem til 3. januar.

Ifølge Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, er mange allerede presset på likviditet. Den nye nedlukning rammer "stenhårdt", så det er vigtigt, at kompensationen lander hurtigt.

- Regeringen må samtidig presse EU-Kommissionen for at få statsstøttegodkendt de hjælpepakker, der udestår.

- Det haster, siger han i en skriftlig kommentar.

Dele af hjælpepakkerne er endnu ikke godkendt i EU. Her skal de godkendes på grund af reglerne for statsstøtte.

Det betyder ifølge Horesta, der repræsenterer blandt andet restauranterne, at flere virksomheder endnu ikke har fået penge fra efterårets hjælpepakker. Det presser deres økonomi yderligere.

- Vores erhverv har i ti måneder kæmpet med en krise af ukendte dimensioner, og en stor del af virksomhederne frygter, at de må lukke permanent, siger politisk direktør Kirsten Munch.

De virksomheder, som nu må holde lukket i de 38 kommuner, får adgang til de allerede vedtagne hjælpepakker. Det betyder, at de kan få kompensation for både udgifter og løn.

Men ifølge Kirsten Munch rammer det erhvervet i hele landet, da der her nu opfordres til at arbejde hjemmefra og begrænse restaurantbesøg.

- Den nye nedlukning vil gøre ondt værre. Ikke bare for virksomhederne i de nedlukkede kommuner og de nedlukkede brancher, men for erhvervet i hele landet, lyder det.

Også SMVdanmark, der repræsenterer de små og mellemstore virksomheder, vil have hurtigere udbetaling - og en bedre ordning for lønkompensation.

- For det første er det helt centralt, at pengene udbetales hurtigt, for mange små virksomheder lever lige nu fra hånden til munden.

- For det andet skal virksomhederne få 100 procent dækning, når de hjemsender medarbejdere på lønkompensation. Det sker ikke i dag, lyder det fra direktør Jacob Brandt.

/ritzau/