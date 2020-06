Erhvervslivet frygter at skovaftale vil koste arbejdspladser

Når der bliver færre skove at fælde træer i kommercielt, vil det gå ud over savværkerne, mener Dansk Industri.

Det kan komme til at koste arbejdspladser, når en del af de danske skove ikke længere må udsættes for kommerciel træfældning.

Sådan lyder det fra Dansk Industri oven på en ny politisk aftale, som kommer til at stoppe kommerciel træfældning i 32 danske skove allerede fra i år.

Oprindeligt var planen, at skovene først skulle være helt fri for kommerciel træfældning i 2066.

- Aftalen giver en akut udfordring for lokale savværker, som med øjeblikkelig virkning mister adgangen til de råvarer, der er grundlaget for deres forretning.

- Det vil få alvorlige konsekvenser for lokale arbejdspladser, fordi savværker, der er afhængige af træ fra staten, kommer til at mangle råvarer, siger Annette Christensen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien under Dansk Industri.

Ifølge hende bliver det samtidig sværere at skaffe bæredygtigt dansk træ til fremstilling af blandt andet møbler.

I stedet må virksomhederne til at hente deres træ hjem fra udlandet.

Omkring 2500 personer er ifølge Dansk Industri beskæftiget med at bearbejde træ fra statens skove.

De bidrager årligt med 1,5 milliarder kroner til den samlede danske vækst, oplyser interesseorganisationen.

/ritzau/