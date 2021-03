Erhvervslivet: Nu skal de store butikker med i genåbningen

Genåbningen af de mindre butikker har været en succes, mener Dansk Erhverv. Nu skal de store butikker med.

Genåbningen af de små butikker har været en succes, men nu skal turen komme til de store butikker, der indtil videre kun kan holde meget begrænset åbent.

Det mener markedsdirektør hos Dansk Erhverv Henrik Hyltoft.

- Vi synes stadig, vi mangler en rigtig god forklaring på, hvorfor stormagasiner ikke må åbne under de skærpede retningslinjer, siger han.

For de mange butikker, der mandag kunne genåbne, har der været forskel på, hvor mange kunder butikkerne har måttet lukke ind ad gangen.

Mens butikker på mellem 2000 og 4999 kvadratmeter har skullet sikre 20 kvadratmeter per kunde, så har butikker på 5000 kvadratmeter eller derover skullet sikre mere end det tidobbelte. Mere præcist 250 kvadratmeter per kunde.

I storcentre må kun få essentielle butikker holde åbent under særlige retningslinjer.

Men det giver anledning til forvirring hos Dansk Erhverv. Henrik Hyltoft påpeger, at det netop i de store butikker er nemmere, at skille folk ad.

- Den bedste måde at sikre, at man kan få god afstand, det er ved at have rigtig mange kvadratmeter. Og det har man i de store indkøbssteder som storcentre, stormagasiner og de helt store magasiner. Her kan man skille folk rigtig fint ad, siger han.

Derfor er det tid til at få de store butikker med i en genåbning, der indtil videre er gået rigtig godt, mener markedsdirektøren.

- Det er generelt gået rigtig fint. Kunderne opfører sig, som de skal, og butikkerne har lagt sig i selen, for at sørge for at de lever op til myndighedernes krav, siger Henrik Hyltoft.

/ritzau/