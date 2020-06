Erhvervsmanden Ole Andersen er død

Ole Andersen, bestyrelsesformand i Bang & Olufsen og tidligere i Danske Bank, er afgået ved døden.

Bang Olufsens bestyrelsesformand, Ole Andersen, er tirsdag afgået ved døden, oplyser selskabet.

Ole Andersen har tidligere haft flere fremtrædende position i dansk erhvervsliv.

Han har blandt andet tidligere været bestyrelsesformand for Danske Bank.

Ole Andersen blev 63 år gammel.

Næstformand for Bang Olufsens bestyrelse Juha Christensen siger i selskabets meddelelse:

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Oles alt for tidlige død. Det har været et privilegium at arbejde sammen med Ole, og vi takker ham for hans store bidrag til Bang Olufsen de sidste mange år.

- Vores tanker og medfølelse er med Oles familie og venner i denne meget svære tid.

B oplyser ikke noget om dødsårsagen.

/ritzau/