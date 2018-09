Estisk tilsyn: Vi sendte et stærkt signal til Danske Bank

Chef for Estlands finanstilsyn var irriteret over Danske Bank og bad den holde op med at bryde loven.

Finanstilsynet i Estland mødte modstand fra Danske Banks filial i Estland, da tilsynet i 2014-2015 forsøgte at få banken til at skabe et effektivt kontrolsystem for at forhindre hvidvask af illegale penge og undersøge de mistænkelige pengetransaktioner i banken.

Danske Banks optræden irriterede det estiske finanstilsyn, fortæller chefen for tilsynet, Kilvar Kessler, til Politiken søndag.

Kessler ser frem til, at Danske Bank på onsdag offentliggør en rapport om mulig hvidvask for milliarder i den estiske filial i årene 2007-2015.

I marts 2014 gennemførte tilsynet en inspektion i filialen i den estiske hovedstad, Tallinn. Der blev gennemført yderligere besøg i juni og juli. Det førte til en kritisk rapport, som blev afleveret til banken.

- Vi fandt et antal af seriøse systematiske overtrædelser, som var vedvarende. Kontrollen levede ikke op til standarden. Enten fordi den ikke fungerede eller ikke var indført, siger Kilvar Kessler til Politiken og tilføjer:

- Vi sagde til banken: Vær så venlig at tage denne rapport, ret op på jeres organisation og hold op med at bryde loven. Det er et meget stærkt signal fra et tilsyn.

Alligevel skete der ikke nok.

- Vi kunne ikke se, at banken tog sine egne aktiviteter seriøst nok. Banken var fodslæbende – vi kunne ikke se en lyst til at reagere hurtigt, og måske var der endda noget modstand. I hvert fald på filialniveau, siger den estiske tilsynschef.

Finanstilsynet i Estland gik så vidt, at tilsynet udstedte en juridisk skrivelse med krav til banken. Da banken modtog et udkast til skrivelsen, kæmpede den imod.

- Banken var imod udkastet og skrev den ene side efter den anden, hvor den argumenterede imod skrivelsen, fortæller Kilvar Kessler.

Først derefter accepterede Danske Bank tilsynets krav, og afdelingen for udenlandske kunder blev lukket.

