EU åbner undersøgelse af statsstøtte til PostNord

Danmark og Sverige undersøges af EU for statsstøtte til PostNord i strid med EU's regler.

EU-Kommissionen har indledt en "tilbundsgående undersøgelse" af, om Danmark og Sverige har udbetalt statsstøtte til PostNord i strid med EU's regler.

Det oplyser kommissionen fredag.

Det er en henvendelse fra Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD), der har udløst undersøgelsen.

Kommissionen har rettet blikket mod tre specifikke støtteforanstaltninger, der er blevet gennemført i 2018.

Den ene udbetaling er på 187 millioner danske kroner fra staten i Danmark til PostNord. Også en udbetaling af 280 millioner kroner fra den svenske stat til PostNord undersøges.

Derudover undersøges en udbetaling på 1,64 milliarder kroner fra PostNord til Post Danmark, der er datterselskab af PostNord. Post Danmark er det juridiske navn for PostNord Danmark - altså selskabets afdeling i Danmark.

Både den danske og svenske stat er ejere af PostNord og hævder, at der ikke er tale om statsstøtte.

- Kommissionen er dog på nuværende tidspunkt bekymret for, at kapitaltilførslerne ikke er blevet gennemført på markedsvilkår, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

- Hvis disse kapitaltilførsler til Post Danmark og PostNord viser sig at udgøre statsstøtte efter EU-reglerne, vil Kommissionen dernæst vurdere, om de er forenelige med det indre marked.

Den danske stat ejer 40 procent af PostNord, mens Sverige ejer 60 procent.

I oktober 2017 aftalte de to lande at komme PostNord til undsætning efter problemer med en faldende brevmængde. Særligt PostNord Danmark var i krise.

Redningspakken blev aftalt i oktober. Måneden efter klagede ITD. Ikke desto mindre konkludere EU-Kommissionen i maj 2018, at redningen var i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Fredag åbner EU-Kommissionen alligevel en undersøgelse. Nu vil den først vurdere, om ordningerne for at redde PostNord overtræder Lissabon-traktatens artikel 107.

Den siger, at hvis støtte fra stater gives på samme vilkår, som selskabet kunne have fået på anden vis, er det ikke statsstøtte.

Hvis der er tale om statsstøtte, skal EU-Kommissionen herefter vurdere om statsstøtten har været i strid med EU's regler for statsstøtte.

/ritzau/