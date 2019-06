EU bekræfter nej til stålgigant efter at selskaber gav op

Konkurrencen vil dale, og priserne vil stige, begrunder konkurrencekommissær Vestager et nej til stålfusion.

EU-Kommissionen afviser en fusion mellem ThyssenKrupps stålvirksomhed og indiske Tata Steel. De to selskaber havde allerede sløjfet planerne.

Afvisningen skyldes ifølge konkurrencekommissær Margrethe Vestager, at en sammenlægning ville mindske konkurrencen og føre til højere priser.

- Millioner af europæere arbejder i disse sektorer, og virksomheder er afhængige af konkurrencedygtige priser på stål for at kunne sælge varer globalt, siger Vestager.

Tyske ThyssenKrupp meddelte allerede i maj, at de to virksomheder havde skrinlagt planerne, da det stod klart, at det ville blive et nej.

Derfor har selskaberne ikke gjort bestræbelser på at møde de krav, som kommissionen ofte stiller for at godkende en sammenlægning.

Kommissionen har i forbindelse med undersøgelsen også vurderet, at stålkunder i Europa ikke vil kunne opveje de øgede omkostninger af fusionen via import fra tredjelande.

Det skyldes blandt andet særligt høje krav til visse af disse stålprodukter og leveringstid.

Flere gange har Vestager været i kommissionens presselokale for at meddele en afvisning af sammenlægninger.

Mest opmærksomhed fik den ønskede fusion tidligere på året mellem tyske Siemens og franske Alstom, som ville skabe en global toggigant.

Den danske kommissær minder om, at kommissionen blot har afvist ti fusioner over en periode på ti år. I samme periode har EU-Kommissionen godkendt over 3000 sammenlægninger.

/ritzau/