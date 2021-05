EU-direktiv skal beskytte whistleblowere

* Et direktiv om whistleblowerordninger, fremsat af EU-Kommissionen, blev i 2019 vedtaget. Her hed det, at det skulle implementeres i EU-landene - herunder Danmark - i løbet af to år.

* Direktivet kom blandt andet på baggrund af store sager, som er opstået efter indberetninger fra whistleblowere.

* Flere sager med whistleblowere i centrum er kommet frem i Danmark. I løbet af 2020 fik Vestas, der har en whistleblowerordning, 287 henvendelser. Som følge af dem blev 27 fyret, og 26 fik en advarsel.

* Senest blev Dagbladet Børsen 11. maj politianmeldt af Slots- og Kulturstyrelsen i en sag, der er opstået efter en whistleblowerindberetning.

Kilder: Ritzau, Ekstra Bladet.

/ritzau/