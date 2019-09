Domstol annullerer EU-afgørelse om FIH bank

EU-Kommissionen besluttede i 2014, at overførsel af ejendomsaktiver til Finansiel Stabilitet var statsstøtte.

EU-Domstolens lavere instans har torsdag annulleret EU-Kommissionens afgørelse fra 2014, der sagde, at FIH Erhvervsbank fik dansk statsstøtte, og at et millionbeløb skulle betales tilbage.

Det skulle ske for at gøre statsstøtten lovlig. Der har været en strid om millionbeløbets størrelse. I torsdagens afgørelse får FIH ret i, at beløbet, som EU-Kommissionen havde fastsat, var for stort.

Sagen udspringer af ejendomsaktiver, som Finansiel Stabilitet overtog fra FIH i 2012 med bankpakke fem.

Sagen mellem EU-Kommissionen og FIH Erhvervsbank, der fik nødhjælp via en dansk bankpakke for syv år siden, er blevet sendt frem og tilbage mellem EU-Domstolens instanser.

Sidste år besluttede EU-Domstolen øvre instans at sende spørgsmålet tilbage til den lavere instans, og det er den, som torsdag har bragt en afgørelse.

EU-Kommissionen kan anke sagen igen.

/ritzau/