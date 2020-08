EU-Kommissionen godkender salg af dele af Nets

Efter en undersøgelse har EU-Kommissionen godkendt, at Mastercard køber store dele af Nets' forretning.

EU-Kommissionen har med betingelser godkendt Mastercards milliardstore opkøbe af dele af Nets, der blandt andet ejer dankort. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse.

Salget, der blev annonceret i 2019, er på over 20 milliarder kroner og dækker over en række af Nets' forretningsområder, mest kendt som Betalingsservice.

- Denne oprindeligt anmeldte fusion ville have kunnet mindske konkurrencen betydeligt på markedet for centrale konto til konto-infrastrukturtjenester og undergravet udviklingen af nye løsninger for betalingssystemer i realtid, som får større og større betydning.

- Den afgørelse, der er truffet i dag, sikrer, at effektiv konkurrence bevares, skriver næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager.

Godkendelsen er betinget af, at parterne sælger dele af den bagvedliggende teknologi - Nets' Realtime 24/7 - på licens til tredjepart.

/ritzau/