EU-lande vil styrke kamp mod hvidvask efter Danske Bank-sag

Der er enighed i EU-lande om samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, men der kan gøres mere, lyder det.

Danske Bank tager i øjeblikket prisen, når det gælder sager om hvidvask af penge, men den slags kan ramme overalt i Europa, lød det fra EU-landenes finansministre tirsdag på et møde i Luxembourg.

Derfor skal bekæmpelsen af snyd i bankerne styrkes, og det er landene enige om i grove træk, bekræfter flere ministre - blandt dem erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

- Der er meget stærk opbakning til, at vi samarbejder mere i EU om at bekæmpe hvidvask, siger Rasmus Jarlov efter mødet i Luxembourg.

Udspillet fra Europa-Kommissionen lægger op til, at Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) styrkes. EBA skal overvåge og koordinere bekæmpelsen af hvidvask fra de nationale finanstilsyn.

Desuden skal EBA i sidste ende kunne gå direkte til banker og finansielle institutioner - også med sanktioner - hvis nationale tilsyn svigter.

- Jeg synes, at det er et godt forslag - konstruktivt og fremadrettet - og det er helt klart nødvendigt, at vi får et stærkere antihvidvasksetup.

Den Europæiske Centralbank (ECB) havde foreslået, at man opretter et særligt agentur til bekæmpelse af hvidvask. Det har kommissionen ikke med i udspillet.

Den danske erhvervsminister har ingen konkrete ønsker om det nu.

- Det, der er kommet frem, hvor man fokuserer på at få et samarbejde mellem de nationale myndigheder og styrke udvekslingen af information, giver rigtig god mening.

- Det er muligt, at der er behov for endnu mere. Derfor glæder jeg mig også til diskussionerne i den kommende tid, siger Jarlov.

EU-kommissær for økonomisk stabilitet Valdis Dombrovskis udelukker ikke, at man senere kan gå videre med idéen om et særligt organ til bekæmpelse af hvidvask. Han siger, at støtten til det aktuelle udspil "er bred".

Belgiens finansminister afventer kommissionens forslag med åbne arme.

- Det er en virkelig god idé. Når det gælder hvidvask, kan vi kun på europæisk plan tage meningsfulde skridt. Jeg støtter det fuldt ud, siger Johan Van Overtveldt.

Han vil ikke forholde sig til, om et særligt EU-agentur til bekæmpelse af hvidvask burde være en del af udspillet.

- Hvad er nok mod hvidvask? Det er svært at svare på, men dette er en god begyndelse, siger Overtveldt.

