EU lemper regler for brakmarker og foder

* I Danmark er der siden 1. maj faldet under en tredjedel af den regn, som er normal for årstiden, og over hele Europa har landmænd døjet med langvarig tørke denne sommer.

* Derfor besluttede EU's komité for direkte landbrugsstøtte torsdag at lempe reglerne for brakmarker og bræmmer.

* Normalt bliver græsset på brakmarker slået efter 1. august. Det er et krav for at få EU-støtte. Det nye er, at græsset må bruges som foder til dyrene.

* Det er Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland og Litauen, som sammen med Danmark har ønsket, at brakreglerne ændres midlertidigt.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, DMI

/ritzau/