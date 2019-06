EU-madpoliti: Chokodrik og smøreost er anderledes i Danmark

Et produkt kan fremstå som næsten - eller helt - det samme, men indholdet varierer fra EU-land til EU-land.

Starter man dagen i Danmark med et stykke brød påsmurt hvidløgsost fra Philadelphia skyllet ned med chokoladedrikken Nesquik, får man noget andet ned i maven, end hvis man gør det samme i Spanien eller Grækenland.

Hvis man altså har købt produktet i det land, hvor morgenmaden indtages. Også selv om de velkendte produkter til forveksling ligner hinanden på pakken.

Det fremgår af en stor undersøgelse fra EU-Kommissionen mandag.

EU's madpoliti har blandt andet konstateret, at chokoladedrikken Nesquik, som produceres af Nestle, er anderledes i Danmark, når man sammenligner med alle andre undersøgte EU-lande.

Det skyldes, at man i Danmark er mere restriktiv med tilsætning af vitaminer og mineraler. Derfor er opskriften lidt anderledes. Der er mindre salt, mere kulhydrat og mere fedt i drikken i Danmark.

For smøreosten Philadelphia gælder, at der er dobbelt så meget fedt i den danske version - målt i forhold til Grækenland. Til gengæld er der mindre kulhydrat og mindre protein i den danske version.

Men det beror på en form for misforståelse. Det mener producenten. De to produkter kan, selv om de ligner hinanden på bøtten, ikke sammenliges.

EU's madpoliti har sammenlignet et lightprodukt med den almindelige version, lyder svaret. Det er frivilligt, om at man tilføjer "light" til pakningen, skiver producenten i et svar til kommissionen.

For kunder kan det måske være svært at vide, når man står i butikken og køber et produkt, der tilsyneladende ligner et, man kender fra et andet EU-land.

/ritzau/