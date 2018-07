EU-parlamentariker om dansk hvidvask-sag: Det er grotesk

Jeppe Kofod (S), der i EU-Parlamentet arbejder mod hvidvask, håber på konsekvenser for Danske Bank.

Danske Banks allerede betydelige hvidvaskskandale kan måske være dobbelt så stor som hidtil antaget. Det skriver Berlingske Business.

Nye informationer viser, at hvidvaskningen af penge gennem bankens estiske afdeling kan være på over 50 milliarder kroner, hvilket gør det til en af de største sager i Europa.

- Det er det vildeste, jeg har set i mit arbejde i parlamentet, hvor jeg følger hvidvask og skattelovgivning. Det er en sag, jeg ikke har set magen til, og det er helt grotesk, at vi er nået hertil, siger Jeppe Kofod, der sidder i EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.

Han er blandt andet ordfører for parlamentets særlige skattesnydsudvalg, der arbejder for at bekæmpe finansiel kriminalitet, skatteunddragelse og skattesnyd.

Jeppe Kofod vil nu kræve, at Danske Banks topchef aflægger forklaring for EU-Parlamentet.

- Danske Bank må forklare offentligheden, hvad der er sket. Den øverste ledelse har ansvaret, så jeg forventer, at administrerende direktør Thomas Borgen stiller op og forklarer dette her, siger Jeppe Kofod.

Indtil videre har Danske Bank undgået alvorlige konsekvenser efter afsløringerne. Enkelte ledende medarbejdere har forladt banken, og Finanstilsynet har udtalt en hård kritik samt krævet, at banken har skullet sætte flere penge til side.

Det støder Jeppe Kofod.

- Vi har vedtaget love i dette samfund. Hvis almindelige mennesker bryder loven, så bliver de straffet. Men når vores største bank bryder loven, så er det ikke til at placeret et ansvar.

- Det støder mig, og der må virkeligt strammes op på loven. Det skal have konsekvenser, når man bryder loven, også selv om man er en stor bank, siger Jeppe Kofod.

Hvidvask af penge er som oftest baseret på internationale pengestrømme. Derfor arbejder Jeppe Kofod på at få EU-lovgivning, der kan straffe banker, som forbryder sig mod loven.

