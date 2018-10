EU-Parlamentet baner vejen for flere elbiler med klart mål

EU-Parlamentet vil have mindre CO2-udledning fra biler frem mod 2030. Det åbner for flere elbiler på vejene.

Europa-Parlamentet har onsdag stemt for en målsætning om 40 procent reduktion af CO2 fra biler frem mod 2030.

Det baner vejen for et bedre klima og flere elbiler på vejene, vurderer organisationen Dansk Energi.

- Klimaet kalder på flere elbiler. Det her er et meget, meget stærkt signal fra Europa-Parlamentet til bilproducenterne om, at fremtidens bilpark er grøn og elektrisk, siger viceadministrerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge.

- Vi forventer et boost i salget af elbiler, hvis EU's klimaministre kan blive enige om et lignende ambitionsniveau. Med regeringens melding om udfasning af benzin- og dieselbiler i 2030 er vi klar til de europæiske ambitioner.

Lovforslaget fra Europa-Parlamentet skal godkendes af medlemslandene, før det kan træde i kraft.

/ritzau/