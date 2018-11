EU spår lavere vækst og midlertidig opbremsning i Danmark

Forventningen til årets vækst i Danmark er nedjusteret 0,6 procentpoint i forhold til EU's forårsprognose.

Væksten fortsætter i alle EU-lande, men EU-Kommissionen skruer ned for forventningerne efter 2017, da væksten nåede det højeste i ti år.

Nedjusteringen gælder også Danmark i den efterårsprognose for økonomien, som Europa-Kommissionen fremlægger torsdag.

Det overordnede billede for Danmark blev i foråret præsenteret som "stabil vækst i sigte".

I den aktuelle prognose beskrives Danmark nu under overskriften "midlertidig opbremsning".

Det skyldes dog blandt andet en milliardbetaling for brugen af et patent, der medførte et højt vækstniveau i 2017, men som tilsvarende tager luften ud af 2018. Væksten for i år er nedjusteret fra 1,8 procent til 1,2 procent.

For 2019 er væksten i Danmark nedjusteret med 0,1 procentpoint.

I eurozonen er der fortsat vækst i alle lande. Men den vil ifølge kommissionen skrumpe de kommende år fra 2,4 procent i 2017 til 2,1 procent i år. De næste to år vil den ifølge prognosen være henholdsvis 1,9 og 1,7 procent.

Arbejdsløsheden vil fortsat falde i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 7,4 procent i år til 6,6 procent i 2020.

Der er mange usikkerheder forbundet med prognosen. De knytter sig til USA, brexit og gældsplagede EU-lande.

En overophedning i amerikansk økonomi kan føre til en hurtigere rentestigning end ventet med følgevirkninger i Europa.

/ritzau/